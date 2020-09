Governo do Estado convoca policiais militares da reserva para reforçar segurança nas ruas

A lista dos policiais militares que foram convocados está disponível no Diário Oficial do Estado de hoje - (Foto: Reprodução/Polícia Militar do MS)

O Governo do Estado publicou decretos no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (29), designando para o serviço ativo cabos, sargentos, subtenentes e tenentes que estavam na reserva remunerada da Polícia Militar.

Ao todo 42 policiais militares voltaram para a ativa, para reforçar a segurança em Campo Grande e outros municípios de Mato Grosso do Sul. A publicação de hoje integra as ações do Governo do Estado para aumentar em até 30% o número de policiais nas ruas, com a convocação de profissionais da reserva.

As relações dos policiais militares que foram convocados para voltarem à ativa estão publicadas a partir da página 109 do Diário Oficial do Estado de hoje e podem ser acessadas clicando aqui.