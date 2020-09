Governo do Estado convoca escrivães aprovados no concurso da Polícia Civil para ocupar vagas remanescentes

Governo convoca escrivães aprovados no concurso da Polícia Civil - ( Foto: Governo do Estado MS )

Publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (22), edital conjunto da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Polícia Civil, convocando para matrícula no curso de formação 5 escrivães aprovados no concurso de provas e títulos para contratação de Agente de Polícia Judiciária.

As vagas foram abertas em função da desistência dos candidatos convocados, na 1ª chamada dos remanescentes, para a formação policial. Os convocados, que foram aprovados em todas as fases do certame, que teve início em 2017, devem comparecer na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio César da Fonte Nogueira (Acadepol/MS), amanhã (23), impreterivelmente até às 8h da manhã (hora de Mato Grosso do Sul).

Para efetivação das matrículas no curso de formação, os candidatos devem apresentar dois envelopes, uma para a Acadepol/MS e outro para a Sejusp/MS, contendo formulário de requerimento de matrícula devidamente preenchido, cópias e originais do título de eleitor, de certidão de quitação eleitoral, carteira de identidade, CPF, CNH, comprovante de conclusão de curso superior (diploma e histórico escolar), atestado de boa saúde, declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade e autorizações para obtenção de dados, entre outros.

Os candidatos que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos que constam no edital, não efetuar a matrícula na data e hora previstos, não comparecerem ao Curso de Formação Policial ou se afastarem das aulas e não satisfizerem os demais requisitos legais, regulamentares e regimentais que constam nos editais, estarão automaticamente eliminados do concurso.

Conforme a publicação de hoje, o curso de formação de escrivães é período integral, terá duração mínima de 600 horas/aulas e será ministrado na Acadepol, em Campo Grande ou em outros locais de interesse da administração pública. A frequência é obrigatória e a dedicação exclusiva.

O edital está publicado da página 27 a 29 do DOE de hoje e pode ser acessado clicando aqui.

Deferidas, ausentes e desistentes

O Diário Oficial do Estado de hoje traz também outro edital da Acadepol/MS, que torna público as matrículas deferidas, os candidatos ausentes, bem como as listagens daqueles que assinaram termo de desistência das vagas de escrivães, referente aos candidatos convocados na primeira chamada dos remanescentes.

As listagens constam nas páginas 31 e 32 do DOE desta terça-feira.