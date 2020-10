Governo do Estado coloca à venda 38 terrenos situados no Jardim Ima em Campo Grande

Terrenos estão localizados no Jardim Ima - Google Maps

A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia (SPU/ME) colocou à venda 38 imóveis no Estado de Mato Grosso do Sul. Eles estão em processo de concorrência pública eletrônica e podem receber propostas de interessados através do site de Imóveis da União. No total, os ativos estão avaliados em aproximadamente RS 4,6 milhões.

Todos os terrenos estão localizados em Campo Grande, capital do estado, no bairro de Jardim Ima. Serão realizadas cinco sessões públicas para oferta dos imóveis: duas no mês de outubro e três no mês de novembro.

Os primeiros certames para venda dos imóveis serão realizados no mês de outubro nos dias 27 e 29. Cada um ofertará sete imóveis, que variam entre 416 m² e 490 m². Os ativos estão avaliados entre RS 108.066 e RS 141.087,15. Já no mês de novembro, os certames serão realizados nos dias 5, 12 e 19. Cada um ofertará oito terrenos de 480 m², cuja avaliação individual é de RS 122.284,90.

Os interessados na aquisição dos imóveis devem fazer propostas pelo Sistema de Concorrência Eletrônica (SCE) disponível no site de imóveis da União. “Com o certame eletrônico, a competitividade foi ampliada e qualquer pessoa pode fazer uma oferta até minutos antes da sessão pública começar”, afirmou o secretário da SPU, Fernando Bispo. Vale ressaltar que as propostas só serão validadas mediante comprovação do pagamento da caução, equivalente a 5% do valor do imóvel. Para isso, basta anexar o referido comprovante no SCE. Caso a proposta apresentada não for a vencedora do certame, a caução é integralmente devolvida.

Os editais de concorrência pública e as fotos dos imóveis estão disponíveis no site. “Os interessados também podem fazer uma visita presencial através de agendamento direto na Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul”, afirmou o superintendente do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul, Luiz Ribeiro Rosa.

Para o secretário da SPU, Fernando Bispo, a venda dos imóveis está de acordo com a diretriz da Secretaria de reduzir o tamanho do Estado e dar melhor destinação aos ativos que estão vagos e que não possuem uso para a Administração Pública.

“Nossa meta é desonerar o governo federal dos gastos com imóveis que não possuem uso para a administração e contribuir para o aumento da arrecadação. Em Mato Grosso do Sul já temos outros 35 imóveis que estão sendo preparados para venda”, informou Bispo.

