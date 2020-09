Governo do Estado autoriza implantação de Telediagnóstico em Dermatologia em Três Lagoas e Corumbá

Para implantação deverão ser observadas as recomendações do Núcleo de Telessaúde de Santa Catarina, referência da SES/MS na disponibilização da Oferta Nacional de Telediagnóstico em Dermatologia. - (Foto: Divulgação/ Secom MS)

O Governo do Estado publicou nesta terça-feira (15) resolução autorizando a implantação do serviço de Telediagnóstico em Dermatologia nas macrorregiões de Três Lagoas e Corumbá. O objetivo é reduzir a fila de pacientes que podem ter seu atendimento feito pelo próprio médico de família e antecipando o atendimento em casos considerados prioritários.

Um dos pontos de estrangulamento no SUS é o acesso para a média e alta complexidade. A teledermatologia vem para solucionar o problema ao permitir acesso a exames em qualquer município e unidade de saúde, evitando o transporte de pacientes a centros maiores e agilizando a emissão de laudos.

Para incentivar a implantação do Serviço Telediagnóstico em Dermatologia, a Secretaria de Estado de Saúde disponibiliza ao Fundo Municipal de Saúde (FMS), em observância de normas legais específicas, recursos oriundos do Fundo Especial de Saúde (FESA), para fins de adquirir os equipamentos para registro de imagem - Kit de dermatologia (dermatoscópio, adaptador, câmera fotográfica).

Para implantação deverão ser observadas as recomendações do Núcleo de Telessaúde de Santa Catarina, referência da SES/MS na disponibilização da Oferta Nacional de Telediagnóstico em Dermatologia.

Para o início das atividades, o Município deve comunicar à SES, por meio de oficio, de que todas as medidas, para o funcionamento do Serviço de Telediagnóstico em Dermatologia, foram efetuadas e está apto, para que o Gestor Estadual informe à Diretoria do Departamento de Saúde Digital no Ministério da Saúde (DESD/ SE/MS) e Oferta Nacional de Telediagnóstico em Dermatologia do Núcleo Telessaúde de Santa Catarina.

Em outubro do ano passado, a Secretaria de Estado de Saúde, através da Coordenadoria Estadual do Telessaúde, realizou capacitação dos profissionais da saúde dos municípios para realização de Telediagnostico em Teledermatologia. O curso foi ministrado pelo Núcleo de Telessaúde de Santa Catarina.