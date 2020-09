Governo do estado assume gestão do Samu no município do Rio

A Fundação Saúde do governo do estado assumiu (19) a gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no município do Rio . A Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Fundação Saúde assinaram contrato de gestão no valor mensal de R$ 14,2 milhões.

O Samu é o primeiro serviço de saúde a ser transferido para a Fundação Saúde dentro da nova modelagem de gestão que prevê a substituição gradual das organizações sociais. O serviço vai operar com uma estrutura de 60 ambulâncias - sendo 15 ambulâncias de suporte avançado (tipo UTI) e 45 ambulâncias de suporte básico -, além de 30 motolâncias (em motocicletas).

Os serviços oferecidos pelo Componente Pré-Hospitalar Móvel de Urgência e Emergência do SUS, que até eram administrados pela empresa OZZ, caracterizam-se pelo atendimento aos usuários em situações de urgência e emergência em saúde, nas emergências clínicas, cirúrgicas, traumáticas, gineco-obstétricas, psiquiátricas e pediátricas, por meio das ligações recebidas pelo número único nacional para urgências médicas – 192. Os atendimentos são realizados em vias públicas, locais de trabalho e residências, e contam com equipes que reúnem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas.

O Samu funciona com uma central de regulação, que é o núcleo responsável pelo recebimento das chamadas e o despacho do atendimento, de acordo com a ocorrência. A central de regulação fica no prédio do Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar do Estado do Rio e tem um sistema de tecnologia de informação, responsável pela integração e monitoramento da operação. Esse sistema garante o aperfeiçoamento dos recursos e o acompanhamento em tempo real das respostas assistenciais.

A Fundação Saúde realizou processo seletivo para contratar enfermeiros e técnicos de enfermagem, garantindo ampla participação com mais de 9.300 inscritos, dos quais 252 já foram contratados para início imediato. A contratação de médicos já foi efetivada mediante seleção de empresa terceirizada.

O início do serviço neste contará com 30 ambulâncias, e os novos veículos serão incorporados até , quando o Samu estará funcionando com a frota completa.