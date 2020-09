Governo divulga inscrições deferidas do processo seletivo para atuação na Agepen

O candidato poderá formular recurso por escrito contra o resultado preliminar, endereçado ao Coordenador de Seleção e Ingresso de Pessoal - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Nesta quinta-feira (24), o Governo do Estado divulgou mais uma lista de inscrições deferidas para o processo seletivo, que visa a contratação de profissionais da saúde para atuação direta nos estabelecimentos penais que estão sob responsabilidade da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

A relação apresenta os candidatos que concorrem para as funções de nível superior, como: enfermeiro, farmacêutico, médico – 20 horas e odontólogo – 20 horas, juntamente com a respectiva pontuação obtida na avaliação curricular.

O candidato poderá formular recurso por escrito contra o resultado preliminar, endereçado ao Coordenador de Seleção e Ingresso de Pessoal, devidamente fundamentado e indicando de forma clara e objetiva as razões recursais, exclusivamente no período entre às 08h do dia 24 de setembro até às 17h do dia 25 de setembro de 2020.

Para interpor o recurso, o candidato deverá acessar o site www.concurso.ms.gov.br, clicar no botão “área do candidato”, inserir o número de seu CPF e de sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado, clicar em “enviar” e, após, em “formulários para recursos”, selecionando o recurso que deseja interpor.

Acesse as páginas 74 a 85 da edição nº 10.286 do Diário Oficial do Estado e confira a lista completa e as demais orientações para a interposição do recurso.