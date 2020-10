Governo divulga cronograma de reposição de vagas do concurso da Polícia Civil

Nesta segunda-feira (19), o Governo do Estado publicou cronograma de atividades para o aproveitamento de vagas dos candidatos desistentes do Concurso da Polícia Civil.

O edital determina que ficam automaticamente transferidas para a função de Escrivão de Polícia Judiciária as vagas disponibilizadas para o Curso de Formação Policial correspondente à função de Investigador de Polícia Judiciária, e que estejam ou que venham a estar em aberto em decorrência da desistência de candidatos regularmente convocados e matriculados, observando-se estritamente a ordem de classificação estabelecida e as datas limites fixadas no cronograma.

A primeira chamada de convocação para matrícula em substituição, abrangendo as desistências, ausências e indeferimentos de matrículas ocorridos até 15/10/2020, acontecerá já nesta terça-feira (20.10) e as demais etapas estão previstas para seguir até o dia 12 de novembro de 2020.

Vale destacar que a fim de dar celeridade e para que ocorra o aproveitamento de todas as vagas disponibilizadas, os candidatos que não possuírem interesse em realizar o Curso de Formação de Escrivães de Polícia Judiciária, poderão apresentar original do Termo de Desistência Expressa, devidamente assinado, em caráter irretratável, endereçado ao Diretor da Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira – ACADEPOL/MS, situada na Rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Parque dos Poderes, Bloco XV, em Campo Grande, desde que seja entregue na data final de 09 de novembro de 2020.

Para conferir o edital e o cronograma de atividades na íntegra, acesse as páginas 74 e 75 da edição nº 10.304 do Diário Oficial do Estado.

Ana Letícia Gaúna, SAD