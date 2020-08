Governo deposita salários nesta terça-feira; servidores podem sacar dinheiro na quarta

Salário de servidores pode ser sacado na quarta-feira (2) - (Foto: Marcos Santos)

O Governo de Mato Grosso do Sul deposita os salários de agosto dos servidores estaduais nesta terça-feira, dia 1° de setembro. Em toda a rede bancária, o dinheiro poderá ser sacado já na quarta-feira, dia 2.

O pagamento dos salários antes do quinto dia útil de cada mês é compromisso do governador Reinaldo Azambujal. Para ele, a medida valoriza as categorias e movimenta a economia.

Neste mês, a folha salarial do funcionalismo público soma R$ 398 milhões, segundo a Secretaria de Estado de Administração de Desburocratização (SAD).

Cerca de 79 mil pessoas fazem parte da lista de remuneração do Estado. Esse número considera servidores que estão na ativa e aposentados, além de pensionistas.