Governo decreta situação de emergência para áreas afetadas pela chuva em Nova Andradina

A situação de emergência também possibilita a atuação de voluntários no reforço das ações - (Fotos: Arquivo Secretaria de infraestrutura de Nova Andradina)

O Governo do Estado decretou situação de emergência em partes afetadas pelas chuvas intensas ocorridas no mês de dezembro na área rural e urbana do município de Nova Andradina.

O decreto especial leva em conta os diversos danos causados pelas precipitações que provocaram prejuízos que ultrapassaram a capacidade de resposta do município afetado e considera o parecer técnico emitido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC).

Sob coordenação da Defesa Civil o documento formaliza a mobilização de todos os órgãos estaduais nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução das áreas afetadas.

A situação de emergência também possibilita a atuação de voluntários no reforço das ações de resposta ao desastre e a realização de campanhas de arrecadação de recursos com objetivo de prestar assistência à população afetada pelo desastre.

O decreto também autoriza a dispensa de licitação para bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas a recuperação das áreas afetadas, desde que possam ser concluídas no prazo de validade do decreto que é de 180 dias.

O município também deve buscar reconhecimento federal segundo o coordenador estadual de Defesa Civil, Fábio Catarineli. “Como o período é de chuvas a situação não é considerada estável e pode vir a se agravar. Aproveito para orientar outros municípios que enfrentam esse problema que monitorem junto as Defesas Civis Municipais em face do período chuvoso”.

De acordo com o secretário de Infraestrutura de Nova Andradina, Júlio César Marques três casas foram isoladas e até o momento foram realizadas obras emergenciais. “Recuperamos o aterro e colocamos tubulação de PAD para evitar que a erosão aumente”, afirma.