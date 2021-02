Governo de MS reforça segurança pública com entrega de 127 novas viaturas - Foto: Chico Ribeiro

Mais 127 novas viaturas vão potencializar a atuação das forças policiais no Mato Grosso do Sul. Ao todo, 43 veículos ficarão na Capital e os outros 84 irão para 63 municípios do interior. Um investimento total de R$ 23,8 milhões, com recursos viabilizados através de uma parceria firmada entre Governo do Estado, Bancada Federal e Ministério da Justiça.

O governador Reinaldo Azambuja falou da satisfação em equipar as forças de segurança do Estado, e adiantou que as 127 viaturas fazem parte de um pacote de entregas de 690 novos veículos para a segurança pública.

Das 82 viaturas destinadas à Polícia Civil, 26 ficarão na Capital e 56 vão para as delegacias do interior, beneficiando 47 municípios. Outras 20 SUV’s caracterizadas vão para Polícia Militar. 15 serão entregues a 14 batalhões e companhias do interior do Estado e 5 viaturas ficarão no BOPE (Batalhão de Operações Especiais);

Dez veículos, comprados com emenda do deputado federal Loester Trutis, no valor de R$ 1,8 milhão, serão destinados ao Batalhão de Polícia de Choque, que fica em Campo Grande;

Outras 10 viaturas, adquiridas com R$ 1,3 milhão da Operação Hórus, tocada em parceria do Estado com a União, serão distribuídas da seguinte forma: 2 para o BOPE; 3 para o DOF (Departamento de Operações de Fronteira); e 5 para a Polícia Militar Rodoviária Estadual (BPMR). O Secretário Carlos Videira lembrou que os resultados conquistados pelo Estado, no quesito segurança, estão diretamente relacionados aos investimentos do Governo do Estado.

E finalmente, com R$ 1,3 milhão de emenda da Bancada Federal foram compradas 5 viaturas unidades de resgate para o Corpo de Bombeiros de Campo Grande - 3 ficarão no quartel do Parque dos Poderes e 2 no quartel da Avenida Costa e Silva.