Governo de MS e UEMS assinam contrato de cooperação mútua que trata de projetos de pesquisa a criação de pós-graduação

São cinco projetos do contrato de gestão: o primeiro, de longo prazo, refere-se à elaboração do Planejamento Estratégico do Estado de Mato Grosso do Sul - (Foto: Edemir Rodrigues )

O Governo do Estado de MS, por intermédio da Secretaria de Governo, e a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) assinaram um contrato de cooperação mútua composto por cinco projetos que visam desde planejamento estratégico até a criação de uma pós-graduação lato sensu em Eficiência e Inovação na Gestão Estratégica.

O reitor da UEMS, o professor Laércio Alves de Carvalho, fala da importância da cooperação mútua para a universidade

Para o reitor da UEMS, o professor Laércio Alves de Carvalho, a parceria garante melhorias no ensino superior e beneficia a população do Estado. “O contrato de gestão demonstra a seriedade que o Governo do Estado está tratando a Educação Superior do estado Mato Grosso do Sul, firmando alguns compromissos mútuos em prol de um Ensino, Pesquisa e Extensão de qualidade”, afirma.

“Através da UEMS, estão sendo desenvolvidos alguns projetos de Extensão e também alguns projetos de interesse da sociedade, como é o caso do MS 20-40, que visa fazer um diagnóstico e um planejamento a longo prazo para MS. É muito importante para UEMS ajudar na coordenação desse projeto contribuindo com o crescimento e a melhoria da qualidade de vida da população do estado”, complementa o reitor.

Segundo o superintendente de Gestão Estratégica, Thaner Castro Nogueira, a união e a efetivação do contrato representam um ganho para a instituição de ensino e para o Estado, respeitando a autonomia da universidade. “A aproximação cria uma série de situações positivas para a gestão do Governo. Primeiro é trazer profissionais com formação superior com uma visão acadêmica forte, que pode contribuir muito para a forma que é feita a gestão dentro do Estado, criando oportunidades para expandir questões de pesquisa, entre outras”.

Nogueira destaca ainda: “Trazer a Universidade para o ambiente de gestão pública é muito vantajoso, enquanto que, ao mesmo tempo, para a universidade é muito interessante que tenha acesso ao reflexo daquilo que o Estado está vendo como prioridade”.

São cinco projetos do contrato de gestão: o primeiro, de longo prazo, refere-se à elaboração do Planejamento Estratégico do Estado de Mato Grosso do Sul, para os próximos 20 anos; o Projeto LAB-Geims prevê o laboratório de Eficiência e Inovação na Gestão de Mato Grosso do Sul; o projeto UEMS na Comunidade apoiar municípios em ações de desenvolvimento em várias áreas, assim como de pesquisa e de extensão; a UEMS na Rota promoverá ações que dão suporte à implementação do corredor Biocênico e, por fim, a pós-graduação em Gestão Pública para os servidores do Estado.