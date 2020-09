Governo da Alemanha confirma que opositor de Putin foi envenenado

O governo alemão confirmou nesta quarta-feira, 2, que o líder da oposição russa, Alexei Navalni, em tratamento na Alemanha, foi envenenado com o agente químico tóxico Novichok. A Alemanha condenou o ataque e exigiu uma explicação urgente da Rússia sobre o envenenamento do crítico mais proeminente do Kremlin.

Novichok é o mesmo produto químico que foi usado para envenenar Sergei Skripal, um ex-espião soviético, e sua filha em um ataque de 2018 no Reino Unido. A ação também foi atribuída pelas nações ocidentais aos russos. Testes toxicológicos realizados por um laboratório do Exército alemão revelaram a "indubitável presença de um agente químico nervoso do grupo Novichok".

Navalni foi transferido da Rússia para a Alemanha em 22 de agosto após ter desmaiado durante um voo da Sibéria para Moscou. O ativista anticorrupção de 44 anos se sentiu muito mal a bordo de um avião após tomar um chá no aeroporto e teve de fazer um pouso de emergência em Omsk, na Sibéria, onde foi hospitalizado.

De acordo com aliados, os médicos locais pareciam dispostos a cooperar com sua transferência para o exterior, mas agentes de segurança invadiram o hospital e os médicos negaram permissão para ele sair.

Somente após repercussão internacional e expressões de preocupação da chanceler alemã Angela Merkel e do presidente francês Emmanuel Macron Navalni finalmente recebeu permissão para ser transferido para a Alemanha.

Navalni é um dos maiores críticos do Vladimir Putin e é conhecido por seus vídeos no YouTube expondo corrupção e suborno por políticos, burocratas e oligarcas russos. O opositor tem sido uma pedra no sapato do Kremlin há mais de uma década, expondo o que diz ser uma corrupção de alto nível - e mobilizando multidões de jovens manifestantes. (Com agências internacionais).