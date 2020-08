Governo atende reivindicação da comunidade e abre licitação para pavimentar Rodovia do Turismo em Bonito

Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), abriu licitação para a pavimentação e drenagem da Avenida Matheus Muller, via por onde passam cerca de 200 mil turistas por ano - (Foto: Agesul)

Para garantir mais segurança viária e favorecer a urbanização da cidade de Bonito, o Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), abriu licitação para a pavimentação e drenagem da Avenida Matheus Muller, via por onde passam cerca de 200 mil turistas por ano. Popularmente conhecida como Rodovia do Turismo, é por lá que se tem acesso a diversos passeios na cidade.

Nessa primeira fase de obras, o projeto contemplará o trecho de 1 quilômetro e 800 metros, entre o Hospital Darci João Bigaton e a Ponte do Matheus, que será de pista dupla. O restante da via será pavimentado posteriormente por meio de outro processo licitatório, já que se trata de rodovia.

A pavimentação desse trecho foi solicitada durante o programa Governo Presente, quando o governador Reinaldo Azambuja ouviu demandas dos 79 municípios. "O Governo está levando o progresso para uma região de turismo importantíssima no Estado. Bonito é uma cidade símbolo do ecoturismo no país e no mundo e precisa desse asfalto", afirmou o vice-governador e secretário de Infraestrutura, Murilo Zauith.

O aviso de Abertura de Licitação foi publicado na última sexta-feira (21), em Diário Oficial do Estado. A abertura das propostas está agendada para o dia 8 de setembro, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14, Parque dos Poderes, Campo Grande.