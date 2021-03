Governo assina contrato para duas pontes de concreto em Ivinhema, sobre os córregos Zezão e Moacir

Desde o início do mandato, o governador Reinaldo Azambuja colocou a substituição de pontes de madeira por concreto como uma das prioridades da gestão - (Foto: Chico Ribeiro)

Para investir em mobilidade e escoamento da produção, o Governo do Estado assinou contrato para construção e recuperação de duas pontes no município de Ivinhema, sobre os córregos Zezão e Moacir Nocet. O investimento será de quase R$ 1 milhão nos dois projetos. Também foi finalizada a licitação para implantação de uma ponte sobre o Rio Negro, na rodovia MS-352.

Desde o início do mandato, o governador Reinaldo Azambuja colocou a substituição de pontes de madeira por concreto como uma das prioridades da gestão. A intenção é melhorar os acessos aos municípios e de diferentes localidades e assim ajudar no tráfego local e escoamento da produção.

O contrato para construção e recuperação das duas pontes em Ivinhema foi publicado nesta terça-feira (16), no Diário Oficial do Estado (DOE). A primeira ponte sobre o córrego Zezão será em rodovia vicinal, com uma extensão de 8,50 metros.

A segunda, sobre o córrego Moacir Nocet, também será em rodovia vicinal, com extensão de 20 metros. O investimento nos dois projetos será de R$ 970.450,59, com recursos advindos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul).

A empresa Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção estará à frente das obras, tendo prazo de 90 dias para entregar os projetos no município de Ivinhema, localizado na região sul do Estado. Os trabalhos vão começar assim que for expedida a ordem de serviços pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Também foi finalizada a licitação para escolha de projeto executivo de engenharia, para construir uma ponte de concreto sobre o Rio Negro, no valor de R$ 48.462,05. A ponte será instalada na rodovia MS-352, entre a MS-244 e MS-080, com extensão de 80 metros de comprimento e 10 metros de largura. A empresa Arte Engenharia Ltda foi a vencedora da licitação.

Investimento

O governo do Estado espera entregar 163 pontes de concreto em Mato Grosso do Sul até o final 2022. De 2015 até 2018 foram feitas 100 pontes de concreto à disposição da população e mais 63 estão em fase de projeto ou já em execução.

Neste período já foram entregues pontes ou estão em execução nos municípios de Guia Lopes da Laguna, Paranhos, Nioaque, Jardim, Rio Verde de Mato Grosso, Bela Vista, Dourados, Costa Rica, Aral Moreira, Anastácio, Rio Brilhante, Tacuru, Amambai, Caarapó, Maracaju, Japorã, Iguatemi, Novo Horizonte do Sul, Tacuru, Porto Murtinho.

Assim como Amambai, Deodápolis, Sete Quedas, Coronel Sapucaia, Jateí, Juti, Naviraí, Dois Irmãos do Buriti, Eldorado, Ivinhema, Camapuã, Cassilândia, Coxim, Paranaíba, Ponta Porã, Aquidauana, Bandeirantes, Gloria De Dourados, Rio Negro, Corumbá, Agua Clara, Bodoquena, Paraíso Das Aguas, Batayporã, Pedro Gomes, Corguinho, Campo Grande e Laguna Carapã.

Segundo a Agesul, investimento em implantação, restauração e construção das pontes de concreto chegam a R$ 1,8 bilhão desde 2015. Estes empreendimentos ajudam principalmente na época de chuva no Estado, em que os níveis dos rios ultrapassam a cota de emergência nas regiões mais baixas, o que torna estas obras vitais à população.

“O nosso objetivo é melhorar o acesso aos municípios, proporcionar o escoamento da produção e oferecer segurança à comunidade e àqueles que cruzam as estradas do nosso Estado. Com a crescente expansão do agronegócio e o crescimento das cidades, atender a essas demandas é de suma importância para a manutenção da economia do Estado”, explicou o governador Reinaldo Azambuja.

Para organizar e realizar estas obras, foi lançado pelo governo estadual o programa “Mais Pontes”, que tem como objetivo definir os projetos e locais que vão receber as novas estruturas. Muitas demandas e pedidos também chegaram por meio do “Governo Presente”, onde o governador Reinaldo Azambuja recebeu lideranças e prefeitos dos 79 municípios, para conhecer quais eram as prioridades de cada cidade.