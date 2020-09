Governo apoia evento internacional sobre arborização urbana que será realizado em 2021

Em 2021, Mato Grosso do Sul será vitrine internacional sobre a importância da arborização urbana para a saúde e bem estar da população das cidades. De 13 a 17 de setembro de 2021 acontecem o XXIV CBAU (Congresso Brasileiro de Arborização Urbana) e o III CIAU (Congresso Ibero Americano de Arborização Urbana). Já nos dias 11 e 12 de setembro de 2021 serão realizados o XI Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores e o II Campeonato Latino Americano de Escalada em Árvores. Todos esses eventos acontecem em Campo Grande e têm a realização da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), com o apoio do Governo do Estado.

Na última terça-feira (8), foi assinado acordo de cooperação entre a UFMS e o Governo do Estado, por meio da Semagro (Secretaria de Meio ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) para a realização dos eventos. O documento é assinado pelo reitor da UFMS, Marcelo Turine, pelo secretário Jaime Verruck, da Semagro; por André Borges diretor-presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul); por André Nogueira, diretor-presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural e Bruno Wendling, presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul). Também participou da assinatura a equipe da superintendência de Meio Ambiente e Turismo da Semagro, formada pelo superintendente Pedro Mendes Neto, a engenheira sanitarista Andreliz Silva Souza e a coordenadora de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Sylvia Torrecilha.

“Essa ação integrada com a UFMS segue a lógica do Governo do Estado para promoção do desenvolvimento. Esses dois congressos e os dois campeonatos vão atrair pessoas de diversas partes do Brasil e de outros países, daí o envolvimento da Fundtur para a promoção do turismo em Campo Grande e demais atrativos do Estado. Envolvemos o Imasul, pois nossos Parques serão palco de diversas atividades e também a Agraer, devido ao conhecimento envolvendo agricultura familiar”, informou o secretário Jaime Verruck.

“A arborização urbana é uma questão relevante no mundo inteiro e Campo Grande se destaca no Brasil e internacionalmente. Queremos disseminar esse conhecimento, apresentar quais são as espécies mais adequadas, além da importância ecológica e para o clima das cidades. Realizar um evento desse porte em nosso Estado, é fundamental”, acrescenta o titular da Semagro.

A UFMS, por meio do Programa de Pós Graduação em Recursos Naturais, é entidade realizadora do Congresso. De acordo com a instituição, a parceria com a Semagro possibilita a concretização do evento no que tange à realização das atividades previstas em parques e áreas abertas, além de apoio institucional para sedia-lo. O evento havia sido programado para ser realizado em agosto deste ano, mas foi adiado em função da pandemia da Covid-19.

Veja mais informações no site: https://cbau.eco.br/

Priscilla Peres e Marcelo Armôa, Semagro