Governo adquire unidade móvel e vai garantir RG para população que vive em locais remotos

Veículo expedirá RG em locais afastados como comunidades indígenas, rurais e ribeirinhas

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Identificação, recebeu na última semana um microônibus para atender à população de localidades remotas, garantindo direitos e inclusão social por meio da emissão de documento de identificação (RG). O veículo foi adquirido com recursos de aproximadamente R$ 350 mil, proveniente de emenda parlamentar do, na época senador, Waldemir Moka, com contrapartida estadual.

A iniciativa atenderá à demanda reprimida por emissão do Registro Geral (RG) em localidades afastadas que não contam com postos de identificação como assentamentos, áreas rurais, comunidades ribeirinhas, distritos e aldeias indígenas, conforme destaca o Diretor do Instituto de Identificação de Mato Grosso do Sul, Márcio Cristiano Paroba: “Antigamente dependíamos do empréstimo de viaturas, mas agora temos uma unidade móvel totalmente equipada para bem atender à população, com melhores condições de trabalho para os nossos servidores também”.

A unidade móvel foi projetada para o atendimento de aproximadamente 70 pessoas por dia e conta com isolamento acústico, sistema de refrigeração, bebedouro e mobiliário, além de todos os equipamentos necessários para o processo de emissão do RG: máquina fotográfica digital, scanner biométrico, TAD de assinatura, cabeamento de internet e notebook. Outra preocupação da equipe responsável pelo planejamento do serviço itinerante foi com relação à acessibilidade: “Os atendimentos serão realizados por uma equipe de seis pessoas, sendo duas para triagem e quatro para o atendimento, distribuídos em quatro estações: três internas e uma externa, totalmente acessível para Pessoas com Deficiência (PCD), enfatiza o perito papiloscopista e co-gerente do projeto, Luiz Carlos Ferreira de Oliveira.

Para que o processo de captação dos dados seja concluído no local, basta o acesso à rede elétrica e à internet. No caso de falta de conexão, os dados podem ser coletados de maneira off-line e depois lançados no sistema, com entrega após a emissão do documento: “Trabalhamos em parceria com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), que ajuda com a entrega do documento e até mesmo no mapeamento de regiões com mais necessidade do serviço”, explica Paroba.

Atualmente 80% dos municípios são atendidos pelo Instituto de Identificação que conta, atualmente, com 175 servidores em todo o Estado. Devido à pandemia, ainda não há previsão para o início dos atendimentos itinerantes que serão agendados assim que possível. Nas próximas semanas serão instalados os equipamentos necessários para os atendimentos presenciais.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Fotos: Joelma Belchior