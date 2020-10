Governador Reinaldo cumpre agenda com ministro do Meio Ambiente para tratar queimadas no Pantanal

Neste sábado (3), o governador Reinaldo Azambuja se reúne com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e participam do evento organizado pela Comissão do Senado, que tem objetivo discutir as queimadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

A primeira agenda será um sobrevoo nas regiões mais afetadas pelo fogo e seguem para reunião de trabalho da CTEPantanal, no Centro de Convenções.

No dia 14 de setembro, o governador assinou decreto de emergência ambiental em todo o Estado, o que possibilitou a intensificação dos trabalhos de combate aos incêndios em todos pontos onde há focos de calor. segundo dados da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) as queimadas já consumiram 12% do bioma Pantanal.

Participam também da agenda, os secretário Eduardo Riedel (Segov) e Jaime Verruck (Semagro) e outras autoridades.

