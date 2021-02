Governador quer mais dinamismo com novos secretários

Para dar mais dinamismo as ações do executivo, o governador Reinaldo Azambuja anunciou nesta segunda-feira, dia 22, os novos dos novos secretários que estarão à frente das duas das mais importantes secretarias do Governo – Seinfra e Governo e Gestão Estratégica.

Eduardo Riedel deixa a Secretaria de Estado de Governo e Gestão (Segov) e é o novo secretário de Infraestrutura (Seinfra), e assume em um momento em que as chuvas causam prejuízos e demandam investimentos, principalmente para escoar a safra, e terá que gerir obras em um montante que pode ultrapassar a marca de R$ 4,5 bilhões até o fim de 2022.

O novo secretário-adjunto da pasta responsável pelas obras é o ex-presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina.

Na Segov, assume Sergio Murilo Mota, com o compromisso de fazer uma gestão voltada para o lado social, além de manter o trabalho de interlocução com as outras secretarias estaduais.

Com a aposentadoria do delegado-geral Marcelo Vargas, Adriano Garcia assume o cargo de delegado-geral da Polícia Civil. Já o Coronel Hugo Djan Leite será o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar.

Katiuscia Fernandes - Subcom