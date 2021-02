Governador decide manter ponto facultativo, mas prorroga toque de recolher

(Foto: Chico Ribeiro)

O ponto facultativo de Carnaval está mantido, mas o toque de recolher, que proibe a circulação de pessoas no período das 22 horas às 5 horas, está prorrogado. A decisão, conforme o Governo do Estado, tem o objetivo de evitar as aglomerações no período.

No início desta semana, quando participou da abertura dos trabalhos legislativos, Reinaldo Azambuja explicou que os servidores públicos ativos representam menos de 2% da população, portanto cancelar o ponto facultativo não seria tão eficiente, apenas estaria penalizando os funcionários públicos estaduais.

Conforme calendário publicado no dia 18 de dezembro de 2020, são pontos facultativos em razão do Carnaval os dias 15 e 16 de fevereiro, além do dia 17 até às 13 horas, em razão da Quarta-feira de Cinzas.

Apesar de valer para todo o Estado, municípios estão livre para definir toque de recolher com horários mais rigídos.