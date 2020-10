Governador autoriza promoções e progressões para Bombeiros e Polícia Militar

Ao parabenizar os servidores públicos pelo Dia do Servidor, neste 28 de outubro, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a autorização para realização de Processo Seletivo Interno para ingresso de 548 novos policiais e bombeiros no Curso de Formação de Sargentos (CFS) do Corpo de Bombeiro Militar e da Polícia Militar.

O Curso do Corpo de Bombeiros Militar contará com 93 vagas e tem previsão de ocorrer ainda neste semestre. Já para a Polícia Militar foram disponibilizadas 455 vagas, divididas em duas turmas de 235 e 220 vagas, respectivamente.

Caberá a cada uma das instituições a realização do Processo Seletivo Interno, estabelecendo as normas e os procedimentos para a seleção dos candidatos, observando os dispositivos das legislações vigentes.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação