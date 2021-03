Governador autoriza concurso público com 250 vagas para Polícia Civil

Segurança Pública sempre foi uma das prioridades da administração estadual, do governador Reinaldo Azambuja. Os investimentos no setor acontecem tanto em infraestrutura quanto em recursos humanos.

Um decreto, publicado no Diário Oficial do Estado, trouxe a autorização para realização de um concurso público de provas e títulos com 250 vagas nas categorias de Perito Papiloscopista, Agente de Polícia Científica e Perito Oficial Forense, nas funções de Perito Criminal e Perito Médico-Legista da Polícia Civil.

No total são 38 vagas para Perito Papiloscopista, 100 para Agente de Polícia Científica, 67 para Perito Oficial Forense Perito Criminal e 45 para Perito Médico-Legista.

Editais específicos ainda serão publicados estabelecendo as atribuições das comissões organizadoras dos concursos públicos e informando as fases e os requisitos para aprovação, conteúdo e formas de avaliação, além dos requisitos legais para investidura nos cargos e funções e prazo de validade.

Na semana passada, o governador Reinaldo Azambuja entregou 127 viaturas para as Polícias Militar e Civil e para o Corpo de Bombeiros Militar e anunciou que, até o fim do ano, serão entregues 590 veículos.

Katiuscia Fernandes - Subcom