Governador anuncia nomeação de 253 novos agentes penitenciários

Desde 2017, mais de 600 agentes já foram convocados para prestação de serviço - (Foto: Joka Madruga/SINDARSPEN)

Para reforçar o quadro de servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen-MS), o governador Reinaldo Azambuja anunciou nesta segunda-feira (27.7) que vai nomear para cargos efetivos 253 candidatos aprovados no concurso de 2016 de agentes penitenciários estaduais. Todos já passaram por curso de formação.

"Desde 2017 já chamamos 605 agentes, em quatro diferentes convocações. Agora, na quinta convocação, que sai nesta semana, serão mais 253 agentes. Um total, portanto, de 858 agentes nomeados no nosso governo", destacou o governador sobre a valorização das forças de segurança pública.

"Estou cumprindo o compromisso que assumi com a categoria - de convocar os todos os remanescentes habilitados por cursos de formação na medida em que fossem surgindo vagas no Sistema Prisional do Estado, como acontece agora", completou Reinaldo Azambuja.

Formados no ensino superior, os novos integrantes da Agepen vão trabalhar nas áreas de Assistência e Perícia; Administração e Finanças; e Segurança e Custódia em presídios por todo o Mato Grosso do Sul. A distribuição ocorrerá conforme estratégia da Agência.

Linha do tempo

Realizado em 2016 com oferta de 436 vagas, o concurso para agentes penitenciários estaduais recebeu inscrições de 6,5 mil pessoas e foi ampliado no decorrer das etapas. A primeira nomeação de candidatos aprovados ocorreu em abril de 2017, quando 200 concorrentes foram chamados.

A segunda convocação também em 2017, mas no mês de junho, quando 120 novos servidores foram integrados à Agepen. Já na terceira fase de nomeações, em fevereiro de 2018, 85 aprovados foram chamados. Em setembro de 2019, a quarta convocação nomeou 200 candidatos.