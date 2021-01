Gorinchteyn: se vacinação nacional começar em fevereiro, início em SP será dia 25

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn - (Foto: Divulgação)

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, afirmou nesta sexta-feira (8) que, caso o governo federal mantenha prazo para início da vacinação nacional contra a covid-19 para a partir de fevereiro ou março, o Estado não vai esperar e começará a imunização da população paulista a partir da data prevista em plano estadual, no dia 25 de janeiro. Se houver uma antecipação do Estado, o secretário afirmou que ainda assim vai seguir integralmente contrato com o Ministério da Saúde por 46 milhões de doses da Coronavac. "Seguiremos a proporcionalidade do contrato", disse.

Gorinchteyn disse também comemorar decisão do Ministério da Saúde de incluir a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, no Programa Nacional de Imunização. "Estamos muito felizes", disse. "O plano estadual está mantido e acoplado ao programa nacional de vacinação", afirmou.

Durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, disse cumprimentar decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, que, na manhã desta sexta-feira, deferiu medida cautelar impedindo que o governo federal requisite para uso do Ministério da Saúde seringas e agulhas compradas pelo governo estadual, destinados à execução do plano estadual de imunização.

Segundo Gorinchteyn, São Paulo vai colaborar com outros Estados com o fornecimento dos materiais caso seja necessário.