Gorinchteyn: governo de SP realizou 6,9 mil inspeções e 220 autuações no carnaval

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que, das 6,9 mil inspeções realizadas no Estado durante o período do carnaval, entre 12 e 16 de fevereiro, para coibir aglomerações, foram feitas 220 autuações e 19 estabelecimentos comerciais foram fechados, incluindo festas clandestinas. A ação foi feita pela Vigilância Sanitária em conjunto com a Polícia Militar.

"As autuações ocorreram em decorrência ao descumprimento do plano São Paulo, a não utilização de máscaras, e também devido a ocorrência de aglomerações", afirmou o secretário. Segundo informou, na capital foram realizadas 229 inspeções e 48 autuações.

Até o momento, o Estado registra 1.938.712 casos confirmados de contaminação pela covid-19 e 56.960 óbitos pela doença. Segundo informou Gorinchteyn, os dados podem estar representados abaixo da realidade por represamento em função da paralisação de alguns órgãos municipais durante o Carnaval.

Segundo painel de vacinação foram aplicadas em São Paulo 1,74 milhão de doses da vacina até as 13h20 desta quarta-feira. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 66,3% no Estado e de 65,2% na região metropolitana da capital. Conforme informou Gorinchteyn, o Estado registra pela quinta semana consecutiva queda no número de internações.