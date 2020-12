Google diz que instabilizadade nos serviços foi resolvida

Google - (Foto: Estadão)

Após sair do ar na manhã desta segunda-feira (14), os serviços do Google têm o funcionamento estabilizado. Conforme aponta o painel do Google Workspace, o Gmail, YouTube, Google Drive e o Google Play estão funcionando normalmente.

Do mesmo modo, o Google Maps e o Google Meet, serviço que permite a realização de videoconferências por vídeo, deixaram de apresentar problemas em funcionalidades.

Os produtos do Google ficaram fora do ar, na manhã de hoje (14). A dificuldade de acesso aos serviços foi relatada em redes sociais e apontada pela equipe Downdetector, site que emite avisos quando situações como essa ocorrem.

Durante um período, enquanto parte dos serviços já havia voltado ao normal, em algumas localidades, usuários das redes sociais ainda relatavam que não conseguiam acessá-los ou que a interface funcionava apenas parcialmente.