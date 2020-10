Gerando mais de 100 oportunidades de emprego, Grupo Signori inaugura primeiro atacarejo em Amambai

O investimento conta com mais de 70 funcionários de forma direta e 40 indiretamente - (Foto: Divulgação)

A população de Amambai e região ganhou uma nova opção de compras com o lançamento do Sig Atacarejo. Foi inaugurado ontem (23) o primeiro atacarejo do município e de toda a região do Cone Sul.

Foram mais de R$ 20 milhões investidos no novo empreendimento pertencente ao Grupo Signori, que há mais de 45 anos administra o Supermercado Ki-Carne em Amambai. O atacarejo tem uma área total de mais de 7.500 m², com uma área de venda de 3.000 m² e 13 check out’s. O investimento conta com mais de 70 funcionários de forma direta e 40 indiretamente.

O empreendimento vai atender os municípios de Coronel Sapucaia, Tacuru, Sete Quedas, Caarapó, Juti, Paranhos, Aral Moreira e até mesmo alguns municípios do Paraguai.

“Vislumbrando todo o potencial de nosso município e região mesmo em meio a toda situação vivida pelo mundo na atualidade, pensando no futuro e em novos negócios, foi analisada a necessidade de uma empresa que abastecesse toda a região. Após um vasto estudo, foi notado que o segmento de atacarejo vinha se tornando cada vez mais presente em todo o País, em virtude do custo benefício e operacional, diferenciado entre o atacado e varejo”, ressalta o grupo.

Tradição – A família Signori está em Amambai desde 1974. São 46 anos de história que começou com a Padaria Ki-Pão, que mais tarde se tornou o Ki-Carne Açougue e Mercearia e em seguida o Supermercado Ki-Carne, que é líder no segmento em toda região, gerando mais de 80 empregos diretos.

O atacarejo fica localizado na Avenida Pedro Manvailer, nº 900 em Amambai com o horário de funcionamento de segunda a sábado das 07h30 às 20h e aos domingos das 08h às 12h.