Gás pimenta causa intoxicação de três pessoas em SP

Três trabalhadores de um apartamento em reforma foram intoxicados hoje (10) na capital paulista após inalarem gás pimenta aplicado por um vizinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas para o hospital do Instituto do Coração (Incor), no bairro de Pinheiros. Elas estavam conscientes, orientadas e estáveis, de acordo com o Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências dos Bombeiros.

Segundo o porta-voz da corporação, capitão André Elias, o gás foi introduzido no apartamento, por debaixo da porta, por um morador vizinho, descontente com a reforma que estava sendo realizada. De acordo com o oficial, não se trata, porém, de uma arma química.

O morador que introduziu o gás foi encaminhado para a delegacia de polícia. A ocorrência, atendida por 11 viaturas do Corpo de Bombeiros, ocorreu na Rua José Maria Lisboa, no Jardim Paulista, bairro nobre da capital.