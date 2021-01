Fux revoga liberação de bar no interior

O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal - (Foto: Nelson Jr/SCO-STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, derrubou neste sábado uma liminar da Justiça de São Paulo que havia liberado a abertura de bares e restaurantes ao público na região de Aparecida, no interior paulista, entre os dias 1º e 3.

A decisão atende a um pedido do governo João Doria (PSDB). No dia 22, diante da alta de casos e mortes, o tucano anunciou que todo o Estado ficaria na fase vermelha, a mais restritiva do plano de combate ao novo coronavírus, nos três primeiros dias do ano. Com a resolução, só os serviços essenciais podem a abrir as portas no período de réveillon. Bares e restaurantes só podem funcionar no delivery.

Contra o decreto de Doria, sindicatos do setor recorreram à Justiça e obtiveram decisões favoráveis do desembargador Leonel Costa, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que anulou os efeitos do dispositivo em todas as cidades representadas.

Na quarta-feira, Fux havia derrubado outra liminar semelhante que atingiria 18 cidades do Vale do Paraíba.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.