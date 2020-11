Fuvest: Medicina e Psicologia estão entre os cursos com mais candidatos por vaga

Em terceira posição, aparece o curso de Medicina de Bauru, com 78,4 candidatos por vaga - (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)

A Fuvest divulgou nesta quinta-feira, 5, o ranking que revela a concorrência entre os cursos do vestibular 2021, refletindo a mesma tendência de anos anteriores. Segundo o órgão, as carreiras de Medicina em São Paulo e Medicina em Ribeirão Preto estão na frente, respectivamente com 154,6 e 129,1 candidatos por vaga.

Em terceira posição, aparece o curso de Medicina de Bauru, com 78,4 candidatos por vaga.Outros cursos concorridos são Psicologia (78,1 por vaga) e Relações Internacionais (55,3). De acordo com a Fuvest, há 130.766 inscrições confirmadas para o vestibular 2021. A USP oferece 11.147 vagas em diversos cursos de graduação, sendo 8.242 destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest.

A prova da primeira fase será realizada no dia 10 de janeiro e as da segunda fase nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2021. Há 2.905 vagas disponíveis para quem quer concorrer a uma vaga na USP utilizando a nota obtida no Enem.

Carreiras com maior concorrência no Concurso Vestibular 2021

Relação candidato/vaga

Medicina/154,6

Medicina-Ribeirão Preto/129,1

Medicina-Bauru/78,4

Psicologia/ 78,1

Relações Internacionais/55,3

Curso Superior do Audiovisual/46,4

Ciências Biomédicas/45,5

Medicina Veterinária/43,8

Psicologia - Ribeirão Preto/41,9

Design/ 38,1