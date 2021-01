Fuvest 2021: veja o gabarito oficial da primeira fase do vestibular

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou neste domingo, 10, o gabarito oficial da primeira fase do vestibular de 2021, principal acesso à Universidade de São Paulo (USP). Os candidatos tiveram que responder a 90 questões de múltipla.

O gabarito pode ser verificado no seguinte endereço na internet: https://www.fuvest.br/fuvest_2021_primeira_fase_gabarito.pdf

Em meio à pandemia da covid-19, a prova teve um total de 17.210 abstenções, 13,2% em relação aos 130.678 candidatos inscritos.

O número é considerado pela entidade como um dos maiores dos últimos anos. O exame contou com as disciplinas de Biologia, Física, História, Química, Matemática, Geografia, Português e Inglês.

A prova pode ser conferida no seguinte endereço na internet: https://www.fuvest.br/fuvest_2021_primeira_fase.pdf

O vestibular vai selecionar 8.242 candidatos das 11.147 vagas ofertadas pela USP em 2021.

As outras são destinadas ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma do Ministério da Educação, cujo critério para ingresso é a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).