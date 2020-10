Furacão de categoria 2 agora, Zeta toca terra na Louisiana

O furacão Zeta tocou terra no sudeste da Louisiana, na tarde desta quarta-feira, 28, atingindo o norte da costa do Golfo do México, com ventos fortes e tempestades que podem ameaçar a vida de pessoas na região. Zeta se fortaleceu para se tornar um furacão de categoria 2, com ventos de 177 quilômetros por hora, conforme se aproximava da costa sul de Nova Orleans.

O fenômeno deve se aproximar da costa do Mississippi na noite desta quarta-feira e se mover rumo ao sudeste e ao leste dos EUA na quinta-feira, segundo o Centro Nacional de Furacões. Fonte: Dow Jones Newswires.