Funtrab participa do Programa "Recomeçar" com oficinas de qualificação profissional  

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) - (Foto: Divulgação)

No mês de março se comemora o Dia Internacional da Mulher, e a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres preparou diversas ações com uma agenda de programações que começou no dia 8 de março. A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) participa com duas oficinas sobre qualificação profissional.

A primeira participação da Funtrab no programa “Recomeçar” será no dia 18 de março (quinta-feira), das 14h às 16h, com uma oficina de qualificação profissional por meio do site www.naosecale.ms.gov . Ministrado pela servidora da Funtrab Rosália Ferreira da Silva, o tema será “Desenvolvimento Pessoal Feminino”. O público alvo: mulheres atendidas na Casa Abrigo e equipe técnica. .

E no dia 24 de março (quarta-feira), das 9h às 11h, com transmissão por meio do Zoom, será ministrado pela servidora Rosália Ferreira da Silva a oficina virtual de qualificação profissional com o tema “Orientação para inserção ao Mercado de Trabalho”.

Cabe ressaltar que as mulheres representam 36% do quadro no mercado de trabalho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No ano de 2020 foram admitidos 213.034 trabalhadores no mercado de trabalho formal em Mato Grosso do Sul, com 76.930 mulheres contratadas, o que representa 36,11% das admissões.

O setor de serviços é o que tem a maior participação feminina, com 36.920 admissões. Em segundo aparece o comércio com 25.459. Na indústria foram 12.348, construção civil (1.109) e agropecuária (1.094).

Programa Recomeçar

A Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, firmou parcerias com o Governo do Estado, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) e Instituto Rede Mulher Empreendedoras para que muitas mulheres sul-mato-grossenses tenham oportunidade de conquistar a tão sonhada autonomia econômica.

Por meio do programa “Recomeçar”, que oferece oficinas de qualificação profissional, o foco são mulheres em situação de violência. Os cursos vão de matemática financeira básica até como lidar com as redes sociais.

Para 2021, a meta do Programa “Recomeçar” é qualificar cerca de mil mulheres que terão acesso às aulas gratuitas e ferramentas necessárias para que possam empreender e iniciar o seu próprio negócio, gerir as carreiras ou se inserir no mercado de trabalho formal.

Mais informações estão disponíveis no site www.naosecale.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3316-9198.