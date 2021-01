Funtrab oferece mais de 300 oportunidades de emprego em Campo Grane nesta quinta-feira

Funtrab em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Para quem está precisando trabalhar, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está ofertando nesta quinta-feira (7), 305 vagas para quem procura emprego em Campo Grande. Também há oportunidade para pessoas com deficiência (PcD).

As vagas de pedreiro e auxiliar de linha de produção são as oportunidades com o maior número de vagas, com 22 e 12, respectivamente. Mas há vagas para balconista, estoquista, florista, garçom, vigilante, trabalhador rural, entre outras. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Quem tiver interesse, é necessário ir até a Funtrab na Rua 13 de maio, 2773. É necessário levar o RG, CPF e Carteira de Trabalho. Para conferir todas as vagas clique aqui.