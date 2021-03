Funtrab oferece 207 vagas de emprego nesta terça-feira

Para evitar filas e aglomerações a Funtrab também disponibiliza o aplicativo "MS Contrata+" - (Foto: Saul Schramm)

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 207 vagas de emprego em Campo Grande nesta terça-feira (2). As oportunidades com mais vagas são para pedreiro de acabamento com 10 vagas e atendente de balcão com 8 vagas.

Há, ainda, 7 oportunidades de emprego para técnico de refrigeração e outras 6 vagas para azulejista.

Outros destaques são para açougueiro, consultor de vendas, garçom, motorista de caminhão, soldador, auxiliar administrativo e mecânico em diversas áreas. Confira aqui a lista de vagas.

Os interessados em se candidatar a uma vaga devem comparecer à instituição, tendo em mãos voltado à documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Em Campo Grande, a Funtrab está localizada na Rua 13 de maio n° 2.773, e o atendimento seleção é de segunda à sexta das 7h30 às 13h30.

Para evitar filas e aglomerações a Funtrab também disponibiliza o aplicativo "MS Contrata+" que está disponível para download gratuito.