Funtrab abre semana com 1,3 mil vagas de emprego e recomenda uso de aplicativo para evitar aglomerações

Aplicativo MS contrata+ - (Foto: Saul Schramm)

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul inicia a semana com a oferta de 1.328 vagas de emprego disponíveis para moradores da Capital e outros 25 municípios do interior do Estado onde as vagas são intermediadas pela Casa do Trabalhador.

Nesta segunda-feira (15) Campo Grande possui 230 vagas de emprego disponíveis. Serviços gerais, vendas, construção civil, alimentação, e informática estão entre as áreas com ocupações disponíveis.

Nas cidades de Miranda (265), Amambai (128) e Aquidauana (117) predominam as vagas destinadas ao recrutamento de indígenas para trabalhar na cultura de maçãs.

Também há vagas diversas nos municípios de: Dourados (157), Nova Alvorada do Sul (57), Itaquirai (53), Três Lagoas (46), Guia Lopes da Laguna (36), Ponta Porã (36), Chapadão do Sul (32), Nova Andradina (30), São Gabriel do Oeste (29), Ribas do Rio Pardo (25), Costa Rica (21), Sidrolândia (18), Naviraí (14), Maracaju (9), Corumbá (5), Jardim (5), Rio Brilhante (4), Cassilândia (4), Coxim (4), Bataguassu (1), Iguatemi (1) e Rio Verde de MT (1). 588

A recomendação é que trabalhadores de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Naviraí, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia e Três Lagoas, utilizem o aplicativo “MS contrata+ para Trabalhadores” para agendar o atendimento. O objetivo é reduzir as filas e evitar aglomerações.

No dia e horário agendados, os trabalhadores deverão comparecer à instituição, tendo em mãos documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

