Funtrab abre novembro com 1.485 vagas de emprego em diversas cidades do Estado  

Pelo interior do Estado as vagas são para áreas diversas - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho a Fundação do Trabalho (Funtrab) tem 1.485 vagas de emprego nesta terça-feira (3).

Em Campo Grande, capital do Estado, são 421 ocupações entre elas a de auxiliar de cozinha, motorista carreteiro, pedreiro, projetista de móveis, soldador, técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem, enfermeiro auditor, engenheiro elétrico, engenheiro de equipamentos em computação(estágio), entre outras.

Pelo interior do Estado as vagas são para áreas diversas, mas os destaques deste início de semana vão para a quantidade de contratações para uma única função em: Amambai que oferta 220 oportunidades para atuação no cultivo de árvores frutíferas, Aquidauana com 138 vagas para trabalho no cultivo de maçã, Miranda com 80 também voltadas ao cultivo de maçã, e 100 em Sonora voltadas a trabalhadores na área rural.

Também há oportunidades em funções diversas nas seguintes cidades: Dourados (129), Nova Andradina (64), Sidrolândia (53), Ponta Porã (33), Três Lagoas (31), Bataguassu (30), Batayporã (28), Itaquiraí (24), Chapadão do Sul (19), São Gabriel do Oeste (19), Naviraí (16), Corumbá (10), Eldorado (10), Jardim (10), Caarapó (5), Paranaíba (5), Coxim (4), Ivinhema (4), Maracaju (4), Rio Verde de Mato Grosso (4), Nova Alvorada do Sul (2), Guia Lopes da Laguna (2), Cassilândia (1) e Rio Brilhante (1).

Para concorrer a uma das vagas ofertadas na Capital é necessário comparecer à Funtrab que fica na Rua 13 de maio, n° 2.773, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda à sexta, no horário entre 7h30 e 13h30. Quem mora no interior do Estado deve procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. A relação completa de vagas ofertadas por cidade e seus respectivos endereços e horário de funcionamento por ser conferida aqui .