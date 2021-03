Funsau abre processo seletivo para contratação de agente de farmácia, farmacêutico e médico plantonista

A partir desta segunda-feira (08) até a próxima quinta-feira (11), estarão abertas as inscrições para o processo seletivo que visa a contratação de 10 agentes de farmácias, 12 farmacêuticos e 42 médicos plantonistas.

Os candidatos aprovados serão contratados por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público existente no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande.

Todo profissional que possuir os requisitos básicos exigidos para o exercício das funções especificados no Edital poderá realizar as inscrições on-line no site www.concursos.ms.gov.br, exclusivamente no período compreendido entre às 08h do dia 08 de março e às 15h do dia 11 de março de 2021 (horário de Mato Grosso do Sul).

Os resultados preliminares das solicitações de inscrição e da avaliação curricular será publicada no dia 15 de março, para que o período recursal seja realizado no dia 16 de março e a publicação dos resultados dos recursos e resultados definitivos estejam disponíveis no dia 18 de março.

Para conferir o Edital completo e o cronograma de atividades na íntegra, acesse a edição nº 10.429 do Diário Oficial do Estado, páginas 135 a 145.

Ana Letícia Gaúna, SAD

Foto: Saul Schramm