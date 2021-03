Funsat tem 440 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira

Fundação Social do Trabalho - (Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira (17), a Funsat disponibiliza várias vagas em diversas áreas. Seis dessas oportunidades são para manutenção de prédios e edifícios. O candidato vai atuar na assistência técnica, executar serviços de manutenção (pintura) dentro dos apartamentos já entregues.

Para essa função, a Fundação tem cinco vagas disponíveis, podendo ser também para pessoas com deficiência. Esse profissional executa serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

É necessário ter três meses de experiência comprovada em carteira, mas não exige escolaridade. O salário oferecido é de R$ 1.625,27 mais benefício de vale transporte, assistência médica (plano de saúde Unimed coparticipativo) e ticket alimentação R$ 533,00.

Há também uma vaga para auxiliar de manutenção predial. O candidato precisa ter experiências em alvenaria, elétrica, pintura e hidráulica. Porém com mais experiência em elétrica. Além disso, precisa ter seis meses de experiência em carteira e ensino fundamental completo. O Salário oferecido é de R$ 1.600,00 mais assistência médica, vale transporte, assistência odontológica e refeição no local. O horário de trabalho é de segunda a sábado.

Diariamente, a Funsat divulga vagas de emprego no site http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/ , redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil. Para mais informações, a Fundação do Trabalho está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento, devido à pandemia da Covid-19, é das 7h30 às 17h00, ou através do telefone (67) 4042-0585.