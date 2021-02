Funsat oferece 545 vagas e oportunidade para serralheiro e eletricista

Das 536 vagas ofertadas pela Fundação Social do Trabalho nesta segunda-feira (15), duas são destinadas para a função de ajudante de serralheiro - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Das 536 vagas ofertadas pela Fundação Social do Trabalho nesta segunda-feira (15), duas são destinadas para a função de ajudante de serralheiro. O candidato para essa função trabalhará com montagem, instalação e carregamento de vidros e demais produtos da empresa. É necessário possuir experiência no manuseio de ferramentas de uma serralheria como por exemplo, furadeira e serra de corte. Não ter medo de altura, pois, a função exige trabalho em andaimes, ter conhecimento de medidas exatas, ser proativo, pontual e ter bom relacionamento interpessoal.

O profissional deverá ainda Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Para concorrer a essa vaga é necessário ter seis meses de experiência comprovada em carteira de trabalho, não é necessário ter ensino médio completo e ter no mínimo seis meses de CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ter disponibilidade para viagens também é uma exigência da empresa.

O salário oferecido é de R$ 1.100,00 mais condução/ vale transporte e vale alimentação, o horário é de segunda-feira a sexta-feira. Também são oferecidas 203 vagas para eletricista.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido à pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585