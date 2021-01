Agência oferece 472 vagas de empregos nesta terça-feira em Campo Grande

Funsat em Campo Grande - (Foto: Denilson Secreta)

A terça-feira (26), começa com 472 oportunidades disponíveis na Fundação Social do trabalho (Funsat). Entre elas 31 vagas são para fiscal de prevenção de perdas.

Esse profissional é responsável em acompanhar se as rotinas de prevenção de perdas estão sendo cumpridas por todos os colaboradores da loja,contribuindo com a redução das perdas; treinamentos relacionados a competências comportamentais; atendimento ao cliente; treinamentos na área de segurança e informática básica.

Também fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, inclusive comerciais, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, prevenir perdas, evitar incêndios e acidentes, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades.

Para concorrer essa vaga, o candidato precisa ter experiência profissional comprovada em carteira de no mínimo seis meses e ensino médio completo. A carga horária de trabalho é das 14h00 às 23h30, com escala 6×1, dois domingos trabalhados e folga no terceiro. O Salário oferecido é de R$ 1.144,00 com incentivo de assistência odontológica, seguro de vida, condução/vale-transporte e outros como alimentação no local e cartões de convenio: VUON E SESC.

Os candidatos que forem participar das entrevistas e seleções é importante portar todos os documentos pessoais, carta de encaminhamento da vaga, Carteira de Trabalho, Reservista (para os homens) e caneta para o preenchimento da ficha cadastral.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido à pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.