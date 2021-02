Funsat oferece 352 vagas de emprego nesta terça-feira

Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) - (Foto: Divulgação)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece 352 vagas de emprego em Campo Grande nesta terça-feira (23). As oportunidades com mais vagas são para eletricista com 152 vagas e operador de telemarketing receptivo com 60 vagas.

Entre as oportunidades, também há vagas para auxiliar de limpeza, enfermeiro, mecânico em diversas áreas, soldador e vendedor interno. Confira todas as vagas disponíveis aqui.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido à pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.