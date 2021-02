Funsat Itinerante oferta 612 vagas de emprego até esta sexta nas Moreninhas

Foto: Divulgação/Assessoria

A Prefeitura de Campo Grande leva para o Bairro Moreninha III 612 ofertas de vagas nas mais diversas áreas. Quem estiver buscando se recolocar no mercado de trabalho pode aproveitar a ação Funsat Itinerante e tentar uma das vagas. O evento começou nesta quinta (4) e vai até sexta-feira (5) no CRAS Alair Barbosa de Rezende, das 8h00 às 12h00.

O diretor presidente da Funsat, Luciano Silva Martins, fala da importância de levar mais oportunidades para as comunidades. “A Funsat tem a consciência que neste período de reserva sanitária pelos órgãos de saúde é importante difundir o trabalho da fundação, a prestação de serviços públicos, chegando até a população nos bairros”, diz.

As vagas procuradas com maiores ofertas são: cabista (30 vagas), eletricista (201 vagas), técnico de enfermagem (100 vagas), auxiliar de cozinha (6 vagas), operador de telemarketing receptivo (60 vagas) e mais 20 para operador de telemarketing receptivo jovem aprendiz (precisa estar cursando o ensino médio).

O evento oferece ainda serviços de orientação aos empregadores e empregados, qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, orientação, formalização e regularização de MEI (Microempreendedor Individual), carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O candidato que for a procura de uma oportunidade de emprego precisa apresentar os documentos pessoais e carteira de trabalho.

Toda a estrutura foi implementada pela Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) que levou diversas ferramentas para a população. De acordo com o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Cardoso, o Ministério do Trabalho já oferece diversas ferramentas digitais para a população. “A gente veio trazer esse apoio, trazendo conectividade e oferecendo para a população a possibilidade de ela cadastrar e usar todos os dispositivos”, diz.

Também participaram da ação como parceiros Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Procon CG (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Junta de Serviço Militar e GCM (Guarda Civil metropolitana).

Todas as medidas de biossegurança estão sendo tomadas, como o uso de máscaras e álcool gel, além do distanciamento entre as pessoas.

Serviço

Local: CRAS Alair Barbosa Rezende

Endereço: Rua, Pariris, 330 Bairro Moreninhas III, Campo Grande – MS

Data: 04 e 05 de dezembro

Informações: Funsat – 4002-0585 ou Rua 14 de Julho, 992. Vila Glória.