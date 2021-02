Funsat Itinerante na sede da SUBJUV atende 200 jovens que buscam entrar no mercado de trabalho - Foto: Divulgação/Assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da ação Funsat Itinerante, atendeu nesta quinta e sexta-feira, na sede da Subsecretária de Políticas para a Juventude (Subjuv), mais de 200 jovens que buscavam serviços e uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Entre os serviços mais procurados estão: a emissão da carteira de trabalho, encaminhamento de vagas, auxílio para a abertura do Microempreendedor individual (MEI) e outros.

Esta foi a terceira ação que a Funsat promoveu neste ano, e com ela já contabiliza cerca de 600 atendimentos e 200 encaminhamentos para o mercado de trabalho. Entre ontem e hoje foram 112 consultas de vagas de emprego, destas 57 já foram encaminhadas para o mercado de trabalho.

Durante o evento os interessados também tiveram atendimento com funcionários de órgãos do Procon, Junta Militar e a Casa da Mulher Brasileira oferecendo atendimentos de alistamento militar, apoio e esclarecimento de direitos das mulheres, esclarecimento dos direitos ao consumir e auxílio na emissão da carteirinha do ID Jovem. Além de serviços de esmaltação e design de sobrancelhas gratuito para quem tinha interesse.

Alexia Sabrina, 21, é uma das jovens que busca um emprego. Desempregada há um ano e com um curso técnico em administração ela tem esperança de ser chamada. “Eu tenho uma expectativa que eu consiga algo e achei muito legal esse evento para os jovens”.

Nathaniel Felipe, 23, sonha em se tornar um empreendedor. Depois que pediu as contas há três meses, decidiu começar seu próprio negócio e veio até o evento para abrir seu MEI. “Eu abri a joalheria no final do ano passado, por causa da pandemia e esse evento facilita bastante há abertura das coisas que a gente precisa e fica próximo de onde eu moro.”

A subsecretária da SUBJUV, Laura Miranda, ressalta a importância de trazer a comunidade para a sede física e transformar esse espaço em um local de acolhimento. “Eu quero que os jovens vejam a SUBJUV como um local para se capacitar, acolher e buscar o seu futuro. Por isso, que sempre buscamos parcerias e formas de trazer esses jovens para mais próximos da gente.”

O evento contou com a participação de representantes de outros órgãos, como o diretor-presidente da Funsat, Luciano Martins e do subsecretário do PROCON-CG, Cleiton Thiago Almeida. A participação deles reforça a importância da aproximação de outros órgãos com a SUBJUV e o alinhamento de projetos e ações