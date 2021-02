Funsat Itinerante atenderá até 150 jovens na sede da Subjuv

A Prefeitura de Campo Grande atenderá na ação da Funsat Itinerante, no dia 26 de fevereiro, a sede da Subsecretária de Políticas para a Juventude (Subjuv). O evento tem como o intuito promover a entrada de jovens no mercado de trabalho.

A parceria Subjuv e Funsat ocorre desde o ano passado, com atendimentos todas as quartas-feiras para jovens que buscam o primeiro emprego ou se recolocar no mercado de trabalho. O evento tem como intuito ampliar esse atendimento a mais pessoas e oferecer orientação e serviço de outros órgãos parceiros que estarão presentes no dia.

Durante a ação será prestado serviço de emissão de carteira digital de trabalho, captação de currículos, atendimento e inserção de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e orientação ao trabalhador e ao empregado. Os interessados em participar da ação devem fazer um agendamento prévio, ligando no telefone (67) 3314-3577, pois o evento só irá atender 150 pessoas devido a pandemia de Covid-19.

A ação também irá contar com a participação da Junta Militar, Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon – CG), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência (Sedesc), Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e Guarda Civil Metropolitana (GCM). Os órgãos parceiros também farão atendimentos ao público, como o alistamento e regularização de documentos militar, orientação ao consumidor, regularização do Microempreendedor Individual (MEI) e aferimento de pressão.