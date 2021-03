Funsat Itinerante atende no CRAS do Jardim Vida Nova nos dias 4 e 5 de Março - (Foto: CG Notícias )

A Prefeitura de Campo Grande realizará mais uma ação da Funsat Itinerante na quinta (4) e sexta-feira (5) de março no CRAS do Jardim Vida Nova. O evento oferecerá diversos serviços à população, das 08h00 às 13h30.

Além de oferecer orientações aos empregadores e empregados, a Funsat Itinerante também disponibiliza qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, orientação, formalização e regularização de MEI (Microempreendedor Individual), carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O candidato que for a procura de uma oportunidade de emprego precisa apresentar os documentos pessoais e carteira de trabalho.

É importante destacar que todas as medidas de biossegurança serão tomadas, como o uso de máscaras e álcool gel, além do distanciamento entre as pessoas.

O evento terá apoio dos parceiros Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Procon CG (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor), Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Junta de Serviço Militar, GCM (Guarda Civil metropolitana) as novidades dessa edição serão as participações da Semu (Subsecretaria Municipal de Política para Mulheres), orientando as mulheres, a Segov (Secretaria Municipal De Governo e Relações Institucionais) ofertando serviços de cabeleireiro e designer de sobrancelhas e a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) ofertando entretenimento para as crianças, todos os parceiros estarão presentes nessa ação.

Serviço:

Local: CRAS Henedina Hugo Rodrigues

Endereço: Rua, Jaci Maria de Azevedo Môro, 164 Jardim Vida Nova Campo Grande – MS

Data: 4 e 5 de Março

Informações: Funsat – 4002-0585 ou Rua 14 de Julho 992 Vila Glória