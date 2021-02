Funsat Itinerante atende no CRAS do Jardim Aero Rancho nos dias 18 e 19

A Prefeitura de Campo Grande irá promover a segunda ação Funsat Itinerante de 2021 nos dias 18 e 19 de fevereiro, das 8h00 às 12h00, no CRAS do Jardim Aero Rancho. A ação oferecerá diversos serviços à população, bem como vagas de trabalho em várias áreas. Quem for ao local em busca de uma oportunidade poderá atualizar o cadastro e sair com uma carta de encaminhamento.

Além de oferecer orientações aos empregadores e empregados, a Funsat Itinerante também disponibiliza qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, orientação, formalização e regularização de MEI (Microempreendedor Individual), carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O candidato que for a procura de uma oportunidade de emprego precisa apresentar os documentos pessoais e carteira de trabalho.

A primeira ação, que aconteceu nas Moreninhas nos dia 4 e 5 de fevereiro, realizou 216 atendimentos, 132 foram procurar por vagas de emprego e 73 pessoas foram encaminhadas para o mercado de trabalho. O diretor-presidente da Funsat, Luciano Martins, falou da importância de levar mais oportunidades para os bairros e comemorou a participação da comunidade. “Quero agradecer a população das Moreninhas e aos nossos parceiros que estiveram conosco nesses dois dias na primeira ação Funsat Itinerante do ano de2021, no CRAS Alair Barbosa Rezende, onde foram atendidas 216 pessoas em diversas áreas. Aproveito para reforçar o convite para que nos dias 18 e 19 de fevereiro a população do CRAS do Jardim Aero Rancho participe da nossa segunda edição”, agradeceu Luciano Martins.

Os parceiros Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Procon CG (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor), Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Junta de Serviço Militar, GCM (Guarda Civil metropolitana) as novidades dessa edição serão as participações da Semu (Secretaria Municipal de Política para Mulheres), orientando as mulheres, e a Segov (Secretaria Municipal De Governo e Relações Institucionais) ofertando serviços de cabeleireiro e designer de sobrancelhas, todos os parceiros estarão presentes nessa ação.

É importante destacar que todas as medidas de biossegurança serão tomadas, como o uso de máscaras e álcool gel, além do distanciamento entre as pessoas.

