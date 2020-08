Funsat fecha julho com quase 600 vagas de emprego ofertadas em Campo Grande

Funsat - (Foto: PMCG/DIVULGAÇÃO)

A Fundação Social do Trabalho registrou crescimento das colocações de trabalhadores no mercado de trabalho no mês de julho, com 168 profissionais contratados. O número de vagas ofertadas no último mês também cresceu, em comparação aos últimos meses, com quase 600 oportunidades disponíveis por meio do balcão de empregos da Funsat.

Apesar de algumas mudanças no atendimento da Funsat devido à pandemia do novo coronavírus, que a partir de março exigiu a adoção de medidas de biossegurança, o órgão não deixou de atender os trabalhadores e, de abril até junho deste ano foram ofertadas, pela fundação, aproximadamente 800 vagas, sendo 219 colocações no mercado de trabalho. Outras 5 (cinco) pessoas com deficiência (PCD) foram contratadas no mesmo período.

Os dados da Funsat indicam ainda que durante o mês de julho foram realizados 1.393 (mil trezentos e noventa e três) atendimentos, 152 (cento e cinquenta e duas) emissões de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) e 700 (setecentas) requisições de seguro desemprego.

A Fundação do Trabalho divulga diariamente as vagas de emprego, que estão disponíveis no site institucional, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). É importante ressaltar que, se o candidato não possuir cadastro, é necessário que o mesmo compareça na sede da Funsat localizada na Rua 14 de Julho, 992. O horário especial de atendimento é das 07h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira.