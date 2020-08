Funsat abre espaço para atendimento do Procon Campo Grande em sua sede

A partir desta segunda-feira, (3), a Fundação Social do Trabalho (Funsat) abrirá um espaço para atendimento do Procon Campo Grande (Subsecretaria de Proteção e defesa do Consumidor). Um servidor do Órgão irá atender os consumidores de segunda a sexta-feira das 7h30 às 13h30 na sede na Fundação.

As pessoas que comparecerem à Funsat poderão, além de realizar os serviços já oferecidos como vagas de emprego, carteira de trabalho digital e entrada no seguro desemprego, terão a opção de realizar reclamações e pedir orientações através do Procon Campo Grande.

Diariamente, a Funsat divulga vagas de emprego no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil. Para mais informações a Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido à pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30, ou através do telefone (67) 4042-0585.