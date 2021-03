FundturMS faz visita técnica à Estrada Parque de Piraputanga e identifica potencialidades da região

Parque de Piraputanga - (Foto: Secom/MS)

No início desta semana, o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, e o diretor de Desenvolvimento do Turismo da FundturMS, Geancarlo Merighi, visitaram a Estada Parque de Piraputanga, recentemente asfaltada. Acompanhados pelo secretário de Cultura e Turismo de Aquidauana, Youssef Saliba, o objetivo foi identificar o potencial turístico e definir estratégias para o desenvolvimento da região.

Equipe da Fundtur faz visita técnica no distrito de Piraputanga

Eles visitaram algumas propriedades, meios de hospedagem, restaurantes, atrativos e potenciais atrativos do distrito de Piraputanga. Para o diretor-presidente, a região possui um grande potencial turístico por sua beleza natural. “É uma belíssima região em termos de paisagem. Claro que ainda necessita de muita estruturação, especialmente de qualificação de roteiros, melhoria das estruturas e espaços. Mas é um belo destino e que tem o diferencial de estar muito próximo da capital, com acesso ao Pantanal por Aquidauana”.

Ele fala ainda sobre a inserção da região nas ações de fomento da Fundtur. “Há um fluxo grande de pessoas que vão a Bonito e passam por lá, adotando a Estrada Parque de Piraputanga por sua beleza cênica e isso agrega muito à Rota Pantanal Bonito. Finalizamos a visita técnica no Morro do Paxixi que, apesar de ser um lugar maravilhoso e com uma vista esplêndida, carece de estrutura. O acesso é precário e falta segurança. Conversamos com o município para que identifiquemos as necessidades estruturais e é possível, neste momento, ser necessário limitar a visitação para que viabilizemos ações de melhoria na infraestrutura afim de que o Morro seja realmente um produto de ecoturismo”, salienta.

Atualmente a região atende muitos sul-mato-grossenses e, segundo Wendling, tem potencial para atender o público nacional e até internacional, o que já é feito de forma pontual. Para isso é necessário o apoio da Fundtur. “Os próximos passos para podermos atender aos públicos com qualidade, serão apoios técnico e financeiro, melhoria de alguns roteiros, apoio na formatação de novos produtos e roteiros turísticos, comunicação e marketing para dar condições ao destino de acesso ao mercado e, não menos importante, fortalecimento da governança local”.

Estrada Parque Piraputanga

A Estrada Parque de Piraputanga faz parte da região turística Pantanal e possui uma beleza cênica singular. Propício para atividades como passeio de bike, observação de pássaros e trekking, o local tem 42,5 quilômetros entre os municípios de Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti. A Área de Proteção Ambiental (APA) está a pouco mais de 90 quilômetros de Campo Grande e o seu trajeto ainda é caminho para os distritos Aquidauanenses de Palmeiras, Piraputanga e Camisão. A estrada corta parte da Serra de Maracaju, passando por vários morros, entre eles o do Chapéu e do Paxixi, que podem ser avistados de vários ângulos por quem passeia pelo local.