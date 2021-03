FundturMS apresenta aos novos prefeitos as ações para o fomento do turismo de MS

Com um mapeamento completo dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul quer fomentar o setor nas cidades sul-mato-grossenses. Com este obejetivo, o diretor-presidente Bruno Wendling, apresentou aos novos prefeitos eleitos em 2020 as ações desenvolvidas para fazer do turismo, uma atividade econômica nos municípios. A reunião foi realizada na última semana na Assomasul, em Campo Grande.

Para Bruno, é importante que os prefeitos que queiram trabalhar o turismo procurem a Fundtur para saber os passos para a estruturação do setor em seus municípios. “Temos o mapeamento completo dos 79 municípios do estado, através do Programa de Classificação Turística dos Municípios, com o monitoramento do desenvolvimento de cada cidade e preenchimento de ficha do produto turístico, o que possibilita o conhecimento de todos os seus atrativos e potenciais turísticos. Enxergando a realidade de seus municípios, os prefeitos poderão direcionar as políticas públicas para o setor e até mesmo entender se o turismo não é uma realidade para eles nesse momento, que existem outras prioridades”, explica.

O Programa classifica os municípios de acordo com seu grau de desenvolvimento, através da análise dos macros critérios, nas seguintes categorias: Semear, Nascer, Frutificar e Colher. O programa busca fomentar o desenvolvimento da atividade turística em seus destinos. A atualização é feita a cada dois anos e a classificação atual pode ser acessada através do site oficial da FundturMS, clicando AQUI.

Wendling fala ainda que uma das ações mais importantes da gestão foi a criação da Lei Estadual do Turismo. “Em 2017 aprovamos a primeira Lei Estadual do Turismo, que garante minimamente a continuidade das políticas públicas no estado. Criamos também o Conselho Estadual de Turismo, liderado pela iniciativa privada e com o apoio do poder público. Isso quer dizer que o CET não precisa parar a cada troca de gestão”.

Este ano ainda está previsto um curso para gestores do turismo, oferecido pela FundturMS, como já foi realizado há cerca de três anos. “Este ano vamos oferecer um curso para os gestores municipais, para que possamos nivelar informações afim de facilitar na hora da elaboração de projetos de captação de recursos para o fomento do turismo e para que o trabalho deles seja mais efetivo” ressalta.

Ações em destaque

Durante a reunião, o diretor-presidente também destacou ações como os editais de apoio a eventos geradores de fluxo turístico, promoção, comercialização e execução de levantamentos estatísticos, o Plano de Retomada do Turismo de Mato Grosso do Sul, apoio e diálogo constante com as Instâncias de Governança Regionais (IGRs), ações de enfrentamento à crise desencadeada pela pandemia de coronavírus juntamente com o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur) e Ministério do Turismo.

Entre as ações da Fundtur desde 2017 também estão as campanhas de marketing para a promoção do turismo do MS; apoio a famtours e presstrips; participação em feiras e eventos; capacitações e workshops de forma presencial, online e híbrida; a conquista do selo internacional Safe Travels’ criado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC - World Travel & Tourism Council), que soma-se ao selo ‘Turismo Responsável – Limpo e Seguro’, do Ministério do Turismo, e também à campanha sul-mato-grossense ‘Vem, mas vem de máscara’; e ainda a campanha de promoção da pesca sul-mato-grossense, lançada neste início de março.

Texto e foto: Débora Bordin, Fundação de Turismo de MS